Atlético-MG abre dois de vantagem, mas cede empate ao Vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro

Aos 26 minutos da etapa complementar, o Vitória chegou ao empate. Em jogada de contra-ataque, Alerrandro recebeu no meio de campo, carregou até a entrada da área, driblou dois defensores do Galo e chutou forte, no alto.

O goleiro Éverson, do Atlético-MG, foi expulso aos 38 minutos da segunda etapa ao impedir contra ataque do Vitória, fora da área, com as mãos na bola.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 2 VITÓRIA



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 5 de outubro de 2024, sábado