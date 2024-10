Alcaraz vibra com primeiro gol com a camisa do Flamengo

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, neste sábado, em Salvador. O resultado mantém os rubro-negros na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

O argentino Carlos Alcaraz marcou o segundo gol dos cariocas, seu primeiro com a camisa do Flamengo. O jogador vibrou por ter balançado a rede e destacou a ajuda do elenco em sua adaptação.

"Estou muito contente com a camisa do Flamengo. Estou muito feliz pelo grupo que temos. Uma referência do elenco que é o Gerson me dar esta oportunidade. Todos me ajudam na adaptação ao futebol brasileiro. Estou muito emocionado", disse.