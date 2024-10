Abel evita falar da confusão e culpa falta de pontaria do Palmeiras por empate

Neste sábado, o Palmeiras ficou no empate com o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Após o apito final, ainda houve uma confusão entre as equipes.

Em coletiva de imprensa, o técnico Abel Ferreira evitou falar do ocorrido e apontou Pedro Caixinha, do treinador do RB Bragantino, como fonte para saber mais sobre o caso.

"O Caixinha veio atrás de mim para tentar me cumprimentar. O Caixinha e todos vocês e todos os treinadores brasileiros sabem que eu só cumprimento os treinadores ou no início do jogo ou quando nos encontramos no gramado ou quando estamos em baixo e eu cumprimento no túnel", começou.