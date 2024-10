William cita erros do Cruzeiro contra o Fluminense e lamenta derrota no Maracanã

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã pelo placar de 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. William, lateral direito do Cabuloso, citou os erros cometidos pela equipe e lamentou o resultado.

"Começamos muito bem, com um ritmo muito alto. No primeiro tempo, tivemos três ou quatro unidades que poderíamos ter feito o gol e acabamos errando. É o futebol, em um jogo grande como hoje, não é para errar, acabamos sofremos depois", começou.

Com o resultado, os tricolores chegaram a 30 pontos e deixaram a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros seguem com 43 e desperdiçaram chance de encostar na zona de classificação para a Libertadores.