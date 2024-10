Welington vira desfalque, e São Paulo fecha preparação para enfrentar o Cuiabá; veja time provável

Além de Welington, para o confronto, o São Paulo tem mais seis desfalques. Alan Franco e Calleri, que tomaram o terceiro cartão amarelo no clássico diante do Timão, cumprirão suspensão automática. Além deles, Ferreira, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem lesionados e são baixar certas para a comissão técnica de Zubeldía.

Com isso, um provável São Paulo titular tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; William Gomes.

Os jogadores começaram o dia com um aquecimento no gramado e, em seguida, foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo realizou um treino tático, ocupando toda a extensão do campo, sob a orientação do técnico Luis Zubeldía, que fez os ajustes finais de posicionamento e movimentação, além de trabalhar jogadas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas. Enquanto isso, o segundo grupo fez um treino técnico em uma área restrita do campo, sob a supervisão dos auxiliares.