Palmeiras faz contato com Arsenal para tentar contratação de Gabriel Jesus; time inglês barra saída

O Palmeiras avaliou a contratação de Gabriel Jesus, do Arsenal (ING). O clube entrou em contato com os ingleses para saber a viabilidade da contratação do atacante de 27 anos, formado nas categorias de base do clube. Contudo, o time inglês descartou qualquer possibilidade de saída do jogador.

A informação foi publicada, primeiro, pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O técnico Mikel Arteta não abre mão do jogador, que, no momento, busca espaço entre os titulares. Ao fim da última temporada europeia, surgiram rumores da possibilidade da saída de Jesus, o que foi negado pelo treinador, que afirmou que o clube tinha intenção de seguir contando com o atleta de 27 anos.