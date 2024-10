Osasco e Sesi Bauru chegam à final do Paulista feminino de vôlei

A final do Campeonato Paulista feminino de vôlei está definida. Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Bauru, considerados favoritos, passaram pela semifinal e alcançaram a decisão do Estadual de 2024.

Após ser derrotado no primeiro confronto, o Osasco precisou superar o Barueri duas vezes no lotado ginásio José Liberatti. Primeiro, superou o rival por 3 sets a 1, parciais de 25-17, 19-25, 26-24 e 25-14. No Golden Set, nova vitória das donas da casa, por 25-17.