Napoli x Como: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Italiano

A sétima rodada do Campeonato Italiano terá início nesta sexta-feira. O Napoli terá pela frente o Como, no Estádio Diego Armando Maradona. A bola rola às 13h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela Disney+ e ESPN.

Os donos da casa iniciaram bem o Calcio. O Napoli começa a rodada na liderança do campeonato, com 13 pontos. Com isso, a equipe vai em busca de mais uma vitória para garantir a ponta por mais uma rodada.