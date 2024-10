Hugo Calderano é eliminado nas quartas no Grand Smash na China

Hugo Calderano não conseguiu avançar para as etapas decisivas do Grand Smash da China, importante evento da temporada 2024 no tênis de mesa. Nesta sexta-feira, o brasileiro - quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Paris - foi eliminado nas quartas de final do torneio.

A derrota de Calderado aconteceu diante do chinês Ma Long, sexto do ranking mundial. O representante asiático venceu por 4 sets a 0, com parciais de 11/7, 11/4, 11/7 e 11/7.