Gaviões da Fiel vê 10 finais no Brasileiro e pede raça aos atletas do Corinthians: "Maior guerra da vida"

Contamos com todos os corinthianos que entrarem no estádio, na Norte, na Sul, na Leste ou Oeste. Lembrem-se que temos a responsabilidade de fazer com que o ritmo de jogo esteja no mesmo das arquibancadas.

Esperamos ver raça e responsabilidade nessas 10 partidas, e o que vale para cada um dos 11 jogadores em campo. Vocês foram escolhidos pelo Corinthians e agora se deparam com a maior guerra da vida de vocês até aqui. Como será o nosso ano após as 10 rodadas? A resposta está com vocês.

Não há mais nada que possa ser feito além daquilo que precisamos a cada batalha até o dia 8 dezembro: vitória!

Estaremos juntos nessa missão cumprindo com o nosso papel de apoiar incondicionalmente durante os 90 minutos, pois amanhã é com nós e por nós mais uma vez".