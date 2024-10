Fernando Diniz lamenta chances perdidas pelo Cruzeiro, mas vê evolução diante do Fluminense

Diniz vem tendo um início complicado no Cabuloso. Após três partidas, o treinador segue sem vencer, com dois empates e uma derrota. Porém, acredita que seu estilo de jogo vem sendo benéfico para a equipe e apontou a perda de oportunidades como um dos fatores para os maus resultados.

"Obviamente que o resultado pesa e determina muitas coisas, mas o jogo não dá para analisar só pelo resultado. Neste jogo, sair jogando trouxe muito mais benefícios do que malefícios. Nas outras partidas, também. Nos três jogos, embora a gente não tenha vencido, tivemos mais possibilidades de vitória pelo aquilo que aconteceu na partida. Temos que criar as condições necessárias para termos mais chances de ganhar do que de perder. É um jogo imponderável. Não estamos conseguindo concluir as chances que tivemos em gol."

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu com 43 pontos, na oitava posição, e desperdiçou a chance de encostar na zona de classificação para a Libertadores.

A Raposa volta a campo somente no dia 18 de outubro, após a pausa para a Data Fifa, diante do Bahia, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.