Ex-Corinthians marca no fim, América-MG vira sobre o Coritiba e cola no G4 da Série B

A primeira oportunidade da partida surgiu aos 17 minutos do primeiro tempo - e foi com gol. Josué ficou com a bola na entrada da área e enfiou lindo passe para Natanael. O lateral se infiltrou na grande área pelo lado direito e finalizou cruzado, abrindo o placar para o Coritiba.

Com 25 minutos no relógio, o América-MG teve grande chance de deixar tudo igual no marcador. Adyson recebeu lançamento, ficou com a bola do lado esquerdo e serviu Elizari dentro da área. O meia, porém, pegou mal demais na bola e isolou o chute.

Aos 39 minutos, o América-MG desperdiçou mais uma grande oportunidade de igualar o marcador. Após bola alçada para dentro da área, a zaga do Coritiba não cortou e Rodriguinho ficou sozinho para finalizar. O atacante, porém, não pegou bem de primeira e mandou por cima do gol.

Já aos 43 minutos, o Coritiba respondeu e ficou muito próximo de ampliar a vantagem no placar. Josué roubou na entrada da área e tocou para Robson. O camisa 30 arriscou a finalização colocada, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.

Na volta do intervalo, o América-MG começou atacando. Com três minutos, Rodriguinho cruzou bola para dentro da área e Ricardo Silva subiu de cabeça, mandando por cima do gol defendido por Pedro Morisco.