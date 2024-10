Cuiabá x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Cuiabá, por sua vez, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, dois a mais que o Atlético-GO, último colocado. Mesmo se vencer neste sábado, o Dourado continuará na 19ª colocação. A situação é bastante difícil para os mato-grossenses.

Justamente pela situação que o adversário se encontra no Brasileirão, o São Paulo terá de lidar com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo e seguir pontuando para, quem sabe, se aproximar dos primeiros colocados na tabela.

Esse será o primeiro dos quatro jogos que o São Paulo disputará longe do Morumbis. No dia 16 de outubro, o duelo com o Vasco será disputado no Brinco de Ouro da Princesa, pelo fato de o estádio tricolor receber entre os dias 4 e 13 de outubro os shows do cantor Bruno Mars. Na sequência, Lucas, Calleri e companhia enfrentarão o Criciúma, em Santa Catarina, e o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O São Paulo retornará ao Morumbis apenas contra ao Athletico-PR, jogo que deverá ocorrer no dia 13 de novembro (a confirmar), com gramado novo, já que a diretoria aproveitará esse período do time longe de casa para fazer o replantio.