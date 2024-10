Corinthians x Internacional: veja onde assistir ao jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O confronto será transmitido pelo Premiere, via Pay-Per-View. Você também pode acompanhar tudo do duelo em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?