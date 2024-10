Corinthians x Internacional: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena neste sábado, às 19 horas (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é de extrema importância para o Timão, que se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 28 pontos conquistados. As vitórias de Criciúma contra o Atlético-GO e de Fluminense diante do Cruzeiro complicaram ainda mais a vida do alvinegro na luta contra a zona de rebaixamento.

O Corinthians busca se recuperar após derrotas consecutivas para São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. Até o revés no Majestoso, os comandados de Ramón Díaz vinham de sequência com cinco vitórias em seis jogos, levando em conta todas as competições.