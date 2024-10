Conmebol confirma Monumental de Núñez como palco da final da Libertadores

De um lado da chave, River Plate e Atlético-MG se enfrentam, com o argentino decidindo como mandante. O confronto da ida está marcado para o dia 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), e a volta, no mesmo horário, no dia 29.

Botafogo e Peñarol, por fim, definem a outra vaga para a final. Às 21h30 do próximo dia 23, o Alvinegro recebe os uruguaios em busca de abrir vantagem para o embate decisivo no dia 30, no mesmo horário.