Com um a mais, Operário supera Chapecoense e vence a terceira seguida como mandante na Série B

Nesta quinta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário recebeu a Chapecoense no Estádio Germano Krüger e venceu por 3 a 2. Os gols do triunfo foram marcados por Boschilia, Nathan Fogaça e Maxwell, enquanto Italo e Foguinho diminuíram.

Com o resultado, o Operário emendou a terceira vitória seguida jogando como mandante e chegou a 42 pontos, agora em oitavo. Do outro lado, a Chapecoense ficou estacionada na 13ª posição, com os mesmos 34 somados. Porém, a equipe de Santa Catarina ainda pode descer colocações ao longo da rodada.

O próximo jogo do Operário será diante do Botafogo-SP, pela 31ª rodada da Série B. A bola rola no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Já a Chapecoense duela contra o Paysandu. Desta vez na próxima quarta-feira, às 21h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.