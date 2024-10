Com oito novidades, Seleção Brasileira feminina é convocada por Arthur Elias para amistosos

O treinador selecionou oito jogadoras que não haviam sido chamadas por ele anteriormente: Isa Haas, Kaká, Camilinha, Micaelly, Dudinha, Vic Albuquerque e Gio Queiroz.

Atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o clube que aparece com mais atletas convocadas, com cinco. Palmeiras e São Paulo ficam logo atrás, com quatro jogadoras de cada time selecionadas.

O último duelo entre Brasil e Colômbia ocorreu na Data Fifa de fevereiro, durante a disputa da Copa Ouro. As equipes nacionais se enfrentaram na fase de grupos da competição, com vitória para a Seleção Brasileira por 1 a 0, que garantiu sua vaga nas quartas de final.

Confira a lista de convocadas para a Data FIFA de outubro:

Goleiras