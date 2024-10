CBF confirma partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai em Salvador

Este embate será o último da Amarelinha em solo brasileiro no ano de 2024, e a CBF receberá a Arena com 20 dias de antecedência para a preparação do estádio.

Na atual edição das Eliminatórias, o Brasil possui três vitórias, um empate e quatro derrotas. A Seleção ocupa a quinta colocação da tabela, com dez pontos conquistados, oito a menos que a Argentina, líder do torneio. Já o Uruguai é o terceiro colocado, com 15 somados.