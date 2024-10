Caio Alexandre pede concentração ao Bahia em jogo contra o Flamengo

O Bahia espera um jogo equilibrado diante do Flamengo, neste sábado, às 19 horas, na Arena Fonte Nova. A equipe de Salvador está ciente da importância do jogo contra um adversário direto pelas primeiras colocações do Brasileirão 2024.

Com 45 pontos, o Bahia ocupa a sexta colocação da competição nacional. O Flamengo é o quarto colocado da tabela de classificação, com 48.

"Temos que competir ao máximo e estar bem concentrados. Acho que vai ser um jogo de detalhes, como foram os últimos, então a gente tem que estar bem atento", destacou o volante Caio Alexandre.