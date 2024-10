Boston Celtics vence o Denver Nuggets na abertura da pré-temporada da NBA

O Boston Celtics iniciou a pré-temporada da NBA com vitória. No duelo contra o Denver Nuggets, o atual campeão da NBA venceu por 107 a 103, em partida disputada nesta sexta-feira fora dos Estados Unidos, na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

As principais estrelas disponíveis do Boston - Jaylen Brown, Jayson Tatum, Derrick White e Jrue Holiday - atuaram por tempo limitado no jogo. Com isso, o reserva Payton Pritchard foi o cestinha dos Celtics, com 21 pontos.