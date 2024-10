Bahia x Flamengo: confira as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Brasileiro

Com 48 pontos em 27 partidas, o Flamengo está em quarto lugar na tabela de classificação e a nove pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais. Com dez rodadas para o fim do Brasileiro, a pressão está toda sobre o Rubro-Negro. O Bahia, por sua vez, aparece na sexta posição, com 45 pontos, e está no grupo que briga por uma vaga na Libertadores em 2025.

O Tricolor, embora realize uma temporada de relativo sucesso sob o comando do técnico Rogério Ceni, ostenta um incômodo tabu diante da equipe carioca. A última vitória neste confronto aconteceu em 2019, pelo Campeonato Brasileiro, também em Salvador.

De lá para cá foram dez partidas, com 100% de aproveitamento do Flamengo. Em 2024, as duas equipes já se enfrentaram no primeiro turno e nas quartas de final da Copa do Brasil, com três vitórias rubro-negras.

Além disso, o técnico Rogério Ceni, campeão brasileiro comandando o Flamengo em 2020, nunca venceu o Rubro-Negro, ou mesmo empatou, nas quatorze vezes em que o enfrentou como treinador.