Atuais campeões mundiais, Rayssa, Japinha, Raicca e Gui Khury estarão em ação no STU Pro Tour

Imagine só a sensação de se propor a fazer algo na sua vida e a realização e a felicidade ao se tornar o melhor do mundo nisso. Pois é... Quatro skatistas brasileiros chegam daqui a dez dias ao STU Pro Tour Rio de Janeiro com essa honraria, conquistada em Roma, na Itália, em setembro: Augusto Akio e Raicca Ventura, no Park, Gui Khury, no Vertical, e Rayssa Leal (esta repete o feito de 2022, quando garantiu o título em Sharjah, nos Emirados Árabes), no Street.

Apenas quatro dos mais de 70 grandes nomes do Brasil e do exterior já estão confirmados nesta liga mundial de Street e Park, que passa a valorizar ainda mais os profissionais de skate e paraskate. O STU, que agora é PRO, volta a realizar este evento anual na Praça Duó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, de 14 a 20 de outubro. Além de acompanhar o que o esporte tem de melhor, o público presenciará arte, música, moda e cultura urbana.

O primeiro a garantir o título mundial nesse cronograma intenso de skate em Roma foi Gui Khury, skatista da modalidade Park, mas um especialista desde muito novo no Vertical. Ele coleciona marcas no Guiness World Records, como o primeiro skatista a realizar a manobra 1080 graus no Vertical e o medalhista de ouro mais jovem dos X-Games, no masculino. Gui chega ao Rio após conquistar, também, o tricampeonato no MegaPark.