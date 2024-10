Athletico-PR x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Se o Botafogo fala em luta pelo título do Brasileirão, a preocupação do Furacão envolve a outra parte da tabela de classificação. Há oito jogos sem saber o que é um triunfo na competição, o Furacão amarga uma séria crise, rara nos últimos anos do clube. A derrota de 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã, no domingo passado, manteve o time com 31 pontos e flertando com a zona de rebaixamento.