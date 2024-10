Athletico-PR fecha preparação para pegar o Botafogo com mudança no meio-campo

O último treino começou com uma reunião pré-jogo e com atividades de fisioterapia e academia. Depois, sob comando de Lucho, os atletas realizaram um ensaio de bola parada, um treinamento tático e um trabalho com foco no posicionamento e em finalizações.

Com 31 pontos em 27 jogos, o Athletico-PR está na na 15ª colocação, com três a mais do que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O confronto contra o Botafogo está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília) desse sábado.