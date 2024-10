Após se aposentar da seleção uruguaia, Suárez detona Bielsa: "Nem nos cumprimenta"

Suárez também revelou uma conversa que teve com Bielsa, na qual garantiu que o elenco estava junto com ele, mas o técnico argentino pouco se importou.

"Fui conversar com ele, me sentei à sua frente, falei com ele por cinco ou seis minutos, olhando-o no rosto, lhe dizendo que nós, jogadores, estávamos com ele, que iríamos respeitar as decisões que ele tomasse. Ele olhou para mim e disse: 'Muito obrigado, Luis'. E eu me levantei e fui embora. Ele não me respondeu nada nos cinco ou seis minutos em que fiquei olhando para ele."

Outro ponto comentado pelo atacante de 37 anos foi a incoerência do treinador com os torcedores uruguaios.

"Ele deu uma palestra sobre o povo, as pessoas, que jogamos para o povo... Estávamos treinando um dia em Nova York, havia pessoas nos hotéis esperando por nós por quatro ou cinco horas e, antes de descermos do ônibus, o técnico nos disse: 'Pessoal, o Marcelo disse para não pararmos com as pessoas. Continuem indo em frente'."