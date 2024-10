André é eleito melhor jogador do Wolverhampton em mês de estreia no clube

Nesta sexta-feira, o Wolverhampton divulgou que o recém-chegado André foi eleito o melhor jogador do clube em setembro. A escolha foi feita em votação aberta aos torcedores.

O prêmio, inclusive, foi entregue por Matheus Cunha em vídeo no Instagram. Esse foi o primeiro mês do ex-Fluminense no futebol inglês.

Em setembro, André participou de três jogos, todos como titular, nas derrotas para Newcastle, Aston Villa e Liverpool, pelo Campeonato Inglês. Antes, ele jogou poucos minutos em sua estreia, no empate frente ao Nottingham Forest, também pela Premier League, no dia 31 de agosto.