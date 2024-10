André Carrillo destaca importância de vitória contra o Inter e exalta apoio da torcida do Corinthians

Na noite deste sábado, o Corinthians tem um compromisso de extrema importância pelo Campeonato Brasileiro, e o elenco alvinegro parece saber disso. O peruano André Carrillo destacou a necessidade de sair com a vitória, especialmente pelo duelo acontecer em São Paulo.

O Corinthians de Carrillo vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. O Timão aparece na 18ª colocação, com apenas 28 pontos conquistados em 29 jogos. Por isso, a necessidade dos três pontos diante do Colorado se faz cada vez mais presente.

"Nossa preparação foi curta, mas este jogo já vem sendo mentalizado há muito tempo. Sabemos da importância da partida, temos que somar no Brasileirão. Conhecemos a qualidade que eles (Internacional) têm, mas em casa temos que ser fortes com nossa torcida", disse Carrillo.