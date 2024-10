André Baran salva match-point e vence em sua estreia como Nº 1 do mundo no tênis de praia

O catarinense André Baran empolgou em sua estreia como número 1 do mundo do tênis de praia, ao lado do italiano Michele Cappelletti, na noite desta quinta-feira, no ITF BT 400 de Belo Horizonte (MG), um dos maiores torneios do mundo, disputado na Arena RM, de Rafael Moura, no Espaço 356. A competição conta com a maioria dos top 10 do masculino e feminino, distribuindo US$ 35 mil em premiação total (R$ 192 mil) e 440 pontos para a parceria campeã no ranking mundial.

Em um duelo de duas horas e salvando um match-point, Baran e Cappelletti derrotaram a poderosa dupla do venezuelano Ramon Guedez e do jogador de Aruba, Aksel Samardzic, dois ex-top 10, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6) 3/6 12/10, na quadra central Júnia Moura lotada. Baran e Cappelletti salvaram o match-point no 10 a 9 abaixo no super tie-break e conseguiram a virada nos detalhes.

Novo campeão mundial, Baran comentou sua estreia como número 1 e os perigos do confronto: "Nacho pegou muitos cabeças de chave quando ele saiu do top 8 e isso prejudicou um pouco o ranking dele, perdendo pontos. Eles são uma dupla muito forte, agressiva, saque e pressão. Fazia algumas semanas que não jogávamos juntos e uma estreia contra uma dupla que a velocidade da bola é de 200 km/h mexe um pouco com a mente. Várias bolas nossas saíram por um pouquinho. É o tipo de jogo que poderia escorregar, muito emocional. Cappelletti foi muito corajoso, sacou demais no match-point contra, tenho que dar total crédito a ele", disse Baran, natural de Brusque (SC).