Wendel comemora bom momento no Santos e fala sobre rápida adaptação: "Não esperava"

O atacante Wendel Silva tem sido um dos destaques do Santos nos últimos jogos. Recém-contratado pelo time, ele se adaptou rapidamente e, mesmo com pouco tempo de casa, assumiu a titularidade no ataque.

O jogador, que veio do Porto B, de Portugal, ainda se vê em adaptação, mas crê que está se entrosando bem com seus novos companheiros. Ele, ainda, afirmou que não esperava o bom início e espera continuar contribuindo com o clube na na reta final da Série B.

"Vim do futebol europeu e estou me adaptando muito bem. Continuo me adaptando ao grupo, cada vez me adaptando melhor", disse o atleta.