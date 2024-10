Vice do Flamengo, Marcos Braz detona arbitragem do duelo com o Corinthians: "Ninguém aguenta mais"

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, saiu do Maracanã irritado com arbitragem do duelo com o Corinthians, pela ida da Copa do Brasil, mesmo com a vitória do Rubro-Negro por 1 a 0. Segundo o dirigente, a reivindicação do Timão contra a mudança de data do jogo de volta influenciou diretamente na equipe de arbitragem.

'É pressão, problema com logística do Corinthians. Chiam para caramba, ficam chorando. Vem todo mundo pressionado para cá e é essa arbitragem aí. É feio para o futebol brasileiro. Estão botando o futebol brasileiro em um norte vergonhoso em relação a arbitragem, mas ninguém faz nada. A pior coisa do mundo é começar a perder os critérios. Foi o que aconteceu. Arbitragem vergonhosa. Ninguém aguenta mais. Não sabemos onde vai parar", disse.