Valeu os R$ 500 mil? Números de Hugo Souza na derrota do Corinthians contra Flamengo

Para poder contar com o Hugo Souza, emprestado ao Corinthians pelo Flamengo, o Timão precisou pagar uma multa de R$ 500 mil ao clube carioca.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, está estabelecido em contrato que o Corinthians só poderá comprar o goleiro em definitivo a partir do dia 10 de outubro. Para isso, o Corinthians precisa pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo, clube que ainda detém os direitos econômicos do atleta.

Mesmo com a boa atuação do goleiro corintiano, o Flamengo levou a melhor e venceu com gol de Alex Sandro. Assim, a equipe carioca sai em vantagem na luta por uma vaga na final da Copa do Brasil e pode jogar pelo empate no jogo de volta, no dia 20 de outubro, domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para se classificar, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Antes disso, o Timão volta a campo neste sábado, às 19 horas, quando recebe o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Com 28 pontos, o Corinthians ocupa a 17ª posição, enquanto o Colorado é o 7º colocado, com 45 tentos.