Sem Mbappé, França divulga lista de convocados para jogos da Liga das Nações

Outra ausência foi do volante N'Golo Kanté, que vinha sendo convocado depois de ficar dois anos longe da seleção, mas acabou ficou de fora por opção do treinador. Essa também foi a primeira lista depois do anúncio da aposentadoria do meia Antoine Griezmann do time nacional.

A França tem dois compromissos nesta data Fifa, pelas rodadas três e quatro da Liga das Nações. No dia 10 de outubro, quinta-feira, a equipe visita Israel, às 15h45 (de Brasília), na Bozsik Aréna, na Hungria. Em seguida, no dia 14, segunda-feira, a seleção francesa visita a Bélgica, às 15h45, no Estádio Rei Balduíno.

Os franceses estão na 2ª posição no grupo dois da liga A, com três pontos. A Itália lidera a chave, com seis tentos. A Bélgica, com os mesmos três pontos, e Israel, zerada na pontuação, completam o grupo.

Confira a lista completa dos convocados da França:

Goleiros: Alphonse Aréola (West Ham), Mike Maignan (Milan) e Brice Samba (Lens)