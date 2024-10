Prefeito de cidade italiana comete gafe com Morata, que é obrigado a mudar de residência

O atacante Álvaro Morata chegou ao Milan no início desta temporada. O jogador de 31 anos veio com o status de uma grande contratação, após um bom ano com o Atlético de Madrid e o título da Eurocopa com a Espanha, deixando muitos torcedores da equipe italiana animados. O atleta escolheu a cidade de Corbetta (nos arredores de Milão) para morar com a família, entretanto, por conta de uma gafe do prefeito local, o futebolista terá que escolher um novo local para residir.

Marco Ballarini, prefeito de Corbetta, disse nas redes sociais que estava muito feliz com a chegada de Morata ao Milan, apesar de ser torcedor da Inter de Milão. Então, o político revelou a informação de que o espanhol teria escolhido a pequena cidade italiana para residir, invadindo a privacidade do atleta de 31 anos.

"O campeão é um dos nossos novos cidadãos. O atacante do Milan está concluindo os trâmites para a transferência para sua nova (maravilhosa) casa em nossa cidade. Sou um grande torcedor da Inter, mas estou muito feliz por receber Álvaro Morata na nossa grande família Corbetta"