Pepê marca, mas Manchester United busca empate contra o Porto na Liga Europa

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da Liga Europa, o Manchester United visitou o Porto no Estádio do Dragão e empatou por 3 a 3. Rashford, Hojlund e Maguire marcaram para a equipe visitante, enquanto Samuel Omorodion (2) e o brasileiro Pepê balançaram as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United chegou aos dois pontos, na 21ª colocação da tabela. Já o Porto alcançou um somado, na 24ª posição. A equipe portuguesa contou com grande atuação de Pepê, ex-Grêmio e já convocado pela Seleção Brasileira, que além do tento, também contribuiu com uma assistência na partida.

O Manchester United volta aos gramados no próximo domingo, às 10h (de Brasília), quando visita o Aston Villa, no Villa Park, pela sétima rodada do Campeonato Inglês. No mesmo dia, às 16h, o Porto recebe o Braga, no Estádio do Dragão, pela oitava rodada do Campeonato Português.