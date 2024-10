Nem Calleri, nem Lucas: Welington e Arboleda são atletas mais utilizados no São Paulo

Se engana quem pensa que os atletas mais utilizados pelo São Paulo na atual temporada são os principais nomes do elenco, como Lucas e Calleri. Na verdade, o técnico Luis Zubeldía tem preferido escalar com mais frequência outros dois jogadores ao longo do ano: Arboleda e Welington.

Arboleda e Welington estiveram presentes em 47 dos 58 jogos do São Paulo na atual temporada. Ambos são titulares incontestáveis do Tricolor, assim como outros nomes, como Lucas e Calleri, porém, têm sido mais acionados por alguns fatores.

Arboleda, por exemplo, é o atleta com mais tempo de casa no São Paulo. O zagueiro chegou em 2017, viveu altos e baixos no clube, desde briga pelo rebaixamento à conquista do único título que faltava na galeria tricolor, e é, de longe, o zagueiro mais sólido do plantel comandado por Luis Zubeldía.