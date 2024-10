Leganés x Valencia: veja prováveis escalações e onde assistir à partida do Campeonato Espanhol

Do outro lado, o Leganés, que tem sete pontos, também não vem bem no campeonato. Os donos da casa estão em sequência negativa e estão perto das últimas posições, ocupando o 16º lugar. A equipe não vence há seis rodadas no Campeonato Espanhol, sendo três derrotas e três empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



LEGANÉS: Dmitrovi?; Rosier, González, Nastasi?, Hernández; Cisse, Tapia, Roberto López; Juan Cruz, Altimira, Haller.