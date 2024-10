Gerson destaca início de Filipe Luís no Flamengo e valoriza vitória contra o Corinthians

Com a vitória pelo placar mínimo, um simples empate na volta classifica o Flamengo da competição. Para avançar no tempo normal, o Timão precisa triunfar contra o Rubro-Negro em Itaquera por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória de um gol dos paulistas levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O jogador valorizou a vitória no confronto de ida diante da torcida. "Gostei. Saímos vencedores da partida. É o primeiro passo. Não tem nada definido"

O confronto de volta pela semifinal da Copa do Brasil será no dia 20 de outubro. O Flamengo vai a campo com a vantagem do empate para avançar para a final.