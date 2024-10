Fluminense ganha do Cruzeiro e respira fora da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Fluminense derrotou por 1 a 0 o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 30 pontos e deixaram a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros seguem com 43 e desperdiçaram chance de encostar na zona de classificação para a Libertadores.

O gol da vitória dos cariocas aconteceu no segundo tempo, com Arias.

O Fluminense volta a campo no dia 17, no clássico contra o Flamengo, no Maracanã. No dia seguinte, o Cruzeiro recebe o Bahia, no Mineirão.