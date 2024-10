Filipe Luís comenta volta de Gabigol e ressalta Fla: 'Tenho uma máquina na mão'

Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Após a partida, Filipe Luís, que fez sua estreia como técnico do Mengão, falou sobre o retorno de Gabigol à titularidade e como ele pode ajudar a equipe.

"Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube. Eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Precisa de minutos, sequência, carinho e cuidado. Mas, não só o Gabriel. Podemos falar aqui de inúmeros jogadores que com um treinador podem ter mais ou menos minutos, é natural", afirmou.

"O Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los. Plano de jogo foi com ele de nove e com o Bruno mais aberto. Ele fez um bom jogo, tem muito a evoluir fisicamente e de confiança. A hora que a primeira bola entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente. E fisicamente, ele vai precisar de mais tempo. Provavelmente, vai sentir no próximo jogo, mas vou tratar dele e de todos com muito carinho", concluiu.