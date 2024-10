Corinthians anuncia que todos os ingressos para o duelo contra o Internacional estão reservados

Como consequência, a última abertura prevista para às 11h desta quinta-feira, que seria para torcedores em geral (não-sócios) já não conta com ingressos disponíveis. Porém, como ressaltado pelo Corinthians, as entradas que forem reservadas, mas não confirmadas, retornarão ao site e ficarão disponíveis para compra. Assim o torcedor que quiser ir ao jogo, deve ficar de olho no site do Fiel Torcedor.

É a terceira vez seguida que o Corinthians informa que os ingressos para uma partida estão todos reservados. Isso aconteceu antes no duelo contra o Atlético-GO, na estreia de Memphis Depay, além do confronto contra o Fortaleza, que carimbou a vaga alvinegra nas semifinais na Copa Sul-Americana.

Com 28 pontos em 28 jogos, o Corinthians está na 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. O Timão recebe o Internacional neste sábado, às 19j (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja a nota divulgada pelo Corinthians nesta quinta-feira:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que todos os ingressos para a partida deste sábado (5), contra o Internacional, válida pela 29ª rodada do Brasileirão 2024, na Neo Química Arena, foram previamente já reservados.

Desde o início da abertura das vendas na última segunda-feira (30), membros do Fiel Torcedor esgotaram as reservas, ou seja, a última abertura prevista para às 11h desta quinta-feira (3), que seria para torcedores em geral, já não conta com ingressos disponíveis.