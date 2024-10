Corinthians admite contato com a Esportes da Sorte e reafirma confiança na empresa de apostas

Por meio de uma nota oficial divulgada na manhã desta quinta-feira, o Corinthians confirmou que entrou em contato com a Esportes da Sorte para saber como está o andamento do processo de regularização da casa de apostas junto ao SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). Na última terça-feira, o Ministério da Fazenda divulgou a lista das "bets" autorizadas a funcionarem no Brasil a partir do dia 11 de outubro, mas a patrocinadora do Timão não estava entre as casas selecionadas.

"O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos dos processos de regularização da operação", disse o Corinthians em nota.