Contra o Vasco, São Paulo voltará ao palco em que foi bicampeão brasileiro

A partida de volta, no Brinco de Ouro da Princesa, foi ainda mais emocionante. O Guarani abriu o placar logo aos dois minutos com um gol contra de Nelsinho. Só que o São Paulo reagiu rápido, empatando antes dos dez minutos com Bernardo, de cabeça.

Mas, foi na prorrogação que o "bicho pegou" de fato. Pita, aos dois minutos, virou a partida para o Tricolor. Marco Antônio Boiadeiro deixou tudo igual, balançando as redes para o Guarani. No início do segundo tempo, o Bugre voltou a marcar com João Paulo, passando à frente.

Com a vantagem na etapa complementar da prorrogação, o Guarani tinha o relógio a seu favor. O São Paulo tentou de tudo, mas foi apenas no último minuto, pouco antes do apito final, que a equipe comandada pelo técnico Pepe chegou ao 3 a 3. Wagner Basílio deu um chutão para frente, Pita ganhou no alto e a bola sobrou para Careca, que soltou a pancada com o pé esquerdo, sem chances para o goleiro, levando a decisão para os pênaltis de maneira épica.

Na marca da cal, melhor para o São Paulo, que havia ganhado confiança após o gol salvador no apagar das luzes para bater o Guarani por 4 a 3, mesmo com Careca, o herói da final, desperdiçando sua cobrança.

Contra o Vasco, o clima não será de final, mas o torcedor espera o comprometimento digno de decisão por parte dos jogadores. Passadas as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, os são-paulinos ainda não sabem o que esperar do time nesta reta final de Campeonato Brasileiro. A vaga no G4 é tida como "obrigação" pela massa tricolor. Resta saber se o técnico Luis Zubeldía e seus comandados irão corresponder às expectativas.