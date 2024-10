Cavani aceita proposta de renovação e defenderá o Boca Juniors no Mundial de Clubes de 2025

O atacante Edinson Cavani aceitou a proposta de renovação do Boca Juniors e representará a equipe no Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá entre junho e julho. A informação é do Diário Olé, que ainda diz que o novo contrato irá até dezembro do ano que vem.

Cavani tinha vínculo com o Boca Juniors apenas até o fim deste ano e já havia recebido a nova proposta há algum tempo. O atacante ingressou no clube argentino em julho de 2023 e ajudou a equipe a chegar à decisão da Copa Libertadores, perdida para o Fluminense.

O acerto com o uruguaio vem em um dos momentos mais complicados do Boca Juniors desde a chegada do jogador. Além da eliminação para o Cruzeiro na Sul-Americana, o clube vem de derrotas para o River Plate e Racing.