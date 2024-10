Autor de gol e assistência, Pepê lamenta empate do Porto contra o Manchester United: "Gosto amargo"

O atacante Pepê foi um dos destaques do empate por 3 a 3 entre o Porto e o Manchester United, disputado no Estádio do Dragão, pela segunda rodada da Liga Europa. O brasileiro anotou um dos gols da partida e deu assistência para outro.

"Fica um gosto amargo pelo resultado. Mas mostramos poder de reação contra uma equipe tradicional que abriu dois gols de vantagem", avaliou Pepê após a partida em Portugal.

O Manchester abriu um placar de 2 a 0 com Rashford e Højlund em 20 minutos de jogo. Aos 27, Pepê deu início à reação do Porto e de cabeça, o ex-jogador do Grêmio diminuiu a vantagem da equipe inglesa. Samuel Omorodion empatou aos 34 igualando o placar, que permaneceu até o fim do primeiro tempo.