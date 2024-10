Arias exalta empenho do Fluminense na vitória contra o Cruzeiro e comenta reencontro com Diniz

O Fluminense venceu o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Maracanã, por 1 a 0. O resultado tirou a equipe carioca da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Tricolor foi do meia Arias, que destacou a importância do triunfo.

"Sim. Na realidade, foi uma vitória extremamente importante. Era uma partida difícil dentro de casa. Estamos em uma situação difícil, mas seguimos acreditando. Como a torcida diz, somos uma equipe de guerreiros. Não pensávamos em estar aqui no começo do campeonato, mas estamos aqui e vamos fazer de tudo para sair desta situação" começou.

Arias falou sobre o reencontro com o técnico Fernando Diniz. "O Fernando Diniz é um cara muito querido por nós. Mas hoje é um adversário. Vamos buscar a vitória contra todos os adversários".