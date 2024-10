Argentina vence a França e enfrenta o Brasil na final da Copa do Mundo de futsal

Com o resultado, Brasil e Argentina farão a grande final da Copa do Mundo de futsal. A decisão será neste domingo, às 12h (de Brasília), no Uzbequistão. A França enfrentará a Ucrânia na disputa de terceiro lugar no mesmo dia, às 9h30.

Jogos recentes

Brasileiros e argentinos já se enfrentaram neste ano, em fevereiro, na final da Copa América da modalidade. O Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Rafa Silva e Pito, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.

Entretanto, em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira não possui boas lembranças com a Argentina. Em 2021, o Brasil foi eliminado pelos Hermanos nas semifinais pelo placar de 2 a 1. O gol brasileiro foi marcado por Pito.