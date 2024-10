Após derrota para o Atlético-MG, Vasco inicia preparação para enfrentar o Juventude no Brasileirão

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e iniciou os preparativos para enfrentar o Juventude, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. O Cruzmaltino vem de derrota na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

O técnico Rafael Paiva terá pouco tempo para analisar a situação física de seus jogadores antes do próximo duelo contra o Juventude, já que a equipe jogou na quarta-feira pela Copa do Brasil e foi derrotado. Por conta disso, uma escalação alternativa deve ser escalada no duelo deste final de semana.

Em imagens divulgadas pelo clube, é possível ver os jogadores que não iniciaram a partida contra o Galo treinando com bola no gramado do CT.