Vissel Kobe e Yokohama Marinos vencem na segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia

Com a vitória, o Vissel Kobe chegou aos quatro pontos em dois jogos na Liga dos Campeões da Ásia, enquanto o Shandong, que havia vencido na primeira rodada, possui três pontos em duas partidas.

O próximo jogo do Vissel Kobe na competição será no dia 23 de outubro, quarta-feira, fora de casa contra o Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, às 7h (de Brasília). O Shandong, por sua vez, receberá o Yokohama Marinos, do Japão, um dia antes, às 9h, também pela Liga dos Campeões da Ásia.

Yokohama Marinos x Ulsan Hyundai

No outro jogo desta quarta-feira, o Yokohama Marinos goleou o Ulsan Hyundai em casa por 4 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Kota Watanabe, Takuma Nishimura, Anderson Lopes e Kota Mizunuma.