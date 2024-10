Titular do Real Madrid na Liga dos Campeões, Endrick rende novo bônus ao Palmeiras

O atacante Endrick foi escalado como titular do Real Madrid no jogo diante do Lille, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Estádio Pierre-Mauroy. Ele, assim, rendeu um novo bônus ao Palmeiras.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o clube alviverde ganhará 75 mil euros (R$ 450 milhões) sempre que o atleta for titular do Real e atuar por, no mínimo, 45 minutos. E isso ocorreu nesta quarta-feira.

O contrato assinado por Palmeiras e Real Madrid conta com uma série de gatilhos que podem render bonificações ao Verdão, incluindo títulos, prêmios individuais e até gols.